بعد أزمة الإبراشي.. "الأطباء" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إحدى الصحف الخاصة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تقدمت نقابة الأطباء، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد إحدى الصحف الخاصة حمل رقم 3158 لسنة 2022، متهمة إياها بنشر أخبار كاذبة تسيئ إلى الطب والأطباء المصريين وتثير الفتنة وتحرض على الكراهية، والتعدي على اختصاصات السلطة القضائية والهيئات التأديبية.

وطالبت نقابة الأطباء في بلاغها للنائب العام بفتح تحقيق عاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجريدة مع حفظ كافة حقوق النقابة الأخرى.

وذكرت النقابة في بيان اليوم، إنه من منطلق مسؤولياتها التي ألزمها بها الدستور المصري في مادته 76 والقانون رقم 45 لسنة 1969 نحو الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة و حماية مصالحهم، تقدمت النقابة ببلاغ لما قامت به الجريدة من تجاوزات يعاقب عليها القانون، بحسب ما قالت النقابة.

وأوضحت أن الجريدة نشرت يوم 10 يناير الجاري مقطع فيديو مصور على قناتها المرئية على مواقع التواصل الاجتماعي وعدة أخبار مقروءة على موقعها بصفحات التواصل الاجتماعي حملت تلك الأخبار إدانة للأطباء عن أضرار لبعض المرضى دون وجود ثمة دليل أو صدور أية أحكام من الجهات المختصة في تلك الوقائع التي نشرتها الجريدة، كما قامت من خلال تلك الأخبار بتحريض الشعب المصري على كراهية الأطباء وإثارة الفتنة ضدهم مما أصاب جموع أطباء مصر بالإحباط والذعر والشعور بالاضطهاد.

يأتي ذلك في غداة تناول الجريدة لأزمة وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وأضافت النقابة أنه إعمالًا للمادة 22 من القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، قامت بمخاطبة الجريدة لتحديد صحة مسؤولية الجريدة عن تلك الأخبار المنسوبة إليها والاعتذار رسميًا في حالة صحتها، إلا أن النقابة لم تتلق أية ردود من الجريدة حتى الآن.

وذكرت أنه من خلال الوقائع التي قامت بها الجريدة تكون خالفت مواد 94 و 96 من أحكام الدستور المصري و4 و19 و22 من أحكام القانون 180 لسنة 2018.

وأكدت نقابة أطباء مصر أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في جميع المسارات المشروعة لحماية مهنة الطب والحفاظ على حقوق الأطباء.