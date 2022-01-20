الطقس في 24 ساعة.. صقيع وبرودة وأمطار على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية سابقًا، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من غدٍ الجمعة 21/1/2022 وحتى السبت 2022/1/22.

وأوضح عبدالعال على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أن الطقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد ووسط سيناء بينما يكون مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع في الصباح الباكر على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي

الجمعة:

فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ومدينتي حلايب وشلاتين تتراوح بين 1-3 مم.

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتكون كثيفة على الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

السبت:

استقرار الأحوال الجوية وانعدام فرص سقوط الأمطار، بينما تتكون شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتكون كثيفة على الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

نصائح:

ونصح أصحاب أمراض الجهاز التنفسي، الالتزام بارتداء الكمامة طول تواجدك بالشارع لتلافي برودة الجو، خصوصاً أثناء نشاط الرياح وعلى سائقي المركبات على الطرق، الالتزام بتعليمات المرور بكل دقة خاصا فى الشبورة المائية مع إنارة مصابيح السيارة الأمامية والخلفية أثناء القيادة في الشبورة المائية.

درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى:

القاهرة الكبرى: 15 - 16 7 -8

السواحل الشمالية الغربية: 15 - 16 10 -11

الوجه البحري: 15 - 16 7 - 8

السواحل الشمالية الشرقية 16 - 17 8 - 9

جنوب سيناء والبحر الأحمر: 19- 20 12 -13

وسط سيناء وشمال الصعيد : 15-16 3 - 5

جنوب الصعيد : 20-21 8 - 9

ملحوظة:ِ

القاهرة الكبرى: القاهرة - الجيزة - القليوبية

السواحل الشمالية الغربية: السلوم - سيدي براني – مرسي مطروح – الإسكندرية.

السواحل الشمالية الشرقية: دمياط – رشيد – بورسعيد – العريش – رفح المصرية.

شمال الدلتا: البحيرة – دمنهور – رشيد – المنصورة – كفر الشيخ.

جنوب ووسط الدلتا: المحلة الكبرى – طنطا – الزقازيق – المنوفية – بنها.

شمال الصعيد: الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج.

جنوب الصعيد: قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد.