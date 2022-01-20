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لميس الحديدي تعلن استئناف برنامجها "كلمة أخيرة" عقب الشفاء من كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، تعافيها من فيروس والعودة إلى الشاشة مرة أخرى واستئناف حلقات برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه عبر فضائية "ON E".

ونشرت الحديدي تدوينة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي يفيد بعودتها مرة أخرى على شاشة أون في برنامج كلمة أخيرة بعد تعافيها من كورونا.

وكان الإعلامي عمرو أديب، زوج لميس، أعلن إصابته بفيروس كورونا منذ عدة أيام، مشيرًا إلى أن الأعراض التي أصابتهما بسيطة وخفيفة، طالبًا من متابعيه وجمهوره الدعاء لهما بالشفاء العاجل من الفيروس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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