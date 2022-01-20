شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ"هيونداي": إنتاج 320 عربة مترو محليًا في مصر.. ونخطط للتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال لي يونغ بيه الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي روتم، إن الشركة تعتزم توطين مشروعًا لإنتاج 320 عربة قطار لمترو الأنفاق في مصر بالتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)، مستغلةً خبراتها في نقل التكنولوجيا، وسيتم تشغيل هذه العربات في خطي مترو القاهرة الثاني والثالث، مشيرًا إلى أن الشركة سبق لها أن وردت 484 من عربات القطار لخطي مترو القاهرة الثاني والثالث حتى الآن، وقد بدأت أول مرة توريد عربات القطار لخط مترو القاهرة الأول في عام 2012.

جاء ذلك على هامش كلمته بالمائدة المستديرة مع مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء لتسليط الضوء على تعزيز التعاون المصري الكوري في الصناعات المستقبلية الصديقة للبيئة في ضوء رؤية مصر 2030 واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 خلال عام 2022.

أضاف "بيه"، أن شركة هيونداي تخطط لإجراء مراجعة نشطة لتصدير القطارات الكهربائية المصنوعة في مصر إلى الأسواق المجاورة على المدى الطويل والمتوسط من خلال التعاون مع نيرك، مما قد يوفر لمصر فرصة لفتح مجالات تصدير جديدة.