شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالطالبية بعد ضبط لحوم فاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية وشرطة المرافق وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والأغذية حملات مكبرة علي المطاعم والماركت والأسواق بحي الطالبية للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية بشارع ترسا بحي الطالبية وذلك بعد ضبط لحوم مجهولة المصدر ودواجن غير صالحة للاستخدام الادمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية و تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعة أشرف تامر رئيس حي الطالبية .

تأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس، وانطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات علي المطاعم و الاسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين .