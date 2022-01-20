مصر للطيران تشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شاركت شركة مصر للطيران في فعاليات "مؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل" في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدني وحرص مصر للطيران على تحقيق التنمية المستدامة.

وتعد القمة العالمية من أكبر التجمعات الدولية المعنية بالاستدامة في العالم، ومنصة عالمية تسهم في تحفيز الجهود لتسريع وتيرة التنمية المستدامة بمجموعة من الفعاليات والمبادرات العالمية البارزة، وتجمع نخبة من القادة والخبراء من حول العالم الذين يلتقون وجها لوجه أوافتراضياً لتبادل المعلومات والأفكار ووضع الاستراتيجيات واستعراض التقنيات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة حول العالم.​