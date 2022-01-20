مقترح برلماني لاستضافة مصر فعاليات معرض "إكسبو - القاهرة 2024"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

اقترحت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على الحكومة، التقدم بطلب لاستضافة فعاليات معرض "إكسبو" الدولي في نسخته المقرر انطلاقها عام 2024، على أرضها، في ظل النجاح الكبير الذي حققته المشاركة المصرية في فعاليات معرض "إكسبو دبي 2022".

وقالت النائبة نيفين الكاتب، في مقترحها الموجه لرئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة، إن معرض "إكسبو دبي 2022" حقق نجاحات واسعة على مختلف الأصعدة للدولة المضيفة الإمارات سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، كما استطاع الجناح المصري أن يحصد آلاف الزيارات على مدار الشهور.

وأضافت "الكاتب"، انتهزت مصر الفرصة جيدًا في أن تظهر نفسها كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة وحجم ما تتمتع به من فرص استثمارية ممتازة في العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الذكية والمناطق الصناعية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو نتاج جهود ناجحة لوزارة التجارة والصناعة.

وأوضحت "الكاتب"، عكست المشاركة المصرية في فعاليات معرض "أكسبو دبي"، رؤية مصر نحو الحاضر واستشراق المستقبل، و مكانتها كأحد أعرق الحضارات في المنطقة، لذا كان الجناح المصري محط أنظار للكثير من الزائرين.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، على أن مصر لديها القدرات والإمكانيات العالية التي تمكنها من استضافة فعاليات هذا المعرض الدولي في نسخته المقرر انطلاقها عام 2024، في ظل حجم التطور الكبير الذي تشهده بلادنا من تدشين مدن ذكية على الطراز العالمي تضاهي بها كبرى المدن العالمية، وبنية تحتية متطورة، وشبكة طرق على أحدث مستوى، فضلًا عن موقع جغرافي لا ينافسها فيه أحد.

وأشارت نيفين الكاتب، إلى أن مصر صاحبة تجربة رائدة في استضافة وتنظيم المحافل الدولية كان آخرها منتدى شباب العالم، لافتة إلى أنه من شأنه أن يحقق مكاسب واسعة على مصر مثل النمو الاقتصادي المباشر وإبرام اتفاقيات تعاون جديدة، كما يساهم في بناء علاقات دولية جديدة وقوية، وتوطيد العلاقات الثقافية، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدول، كما سيكون له مردود كبير على مختلف القطاعات في مصر، من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغير وإعطاء دفعة قوية للشركات الناشئة.