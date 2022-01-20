شكرا لقرائتكم خبر عن الفتوى اللبنانية تتقدم ببلاغ للنيابة ضد نشأت منذر مدعى النبوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت صفحة دار الفتوى فى الجمهورية اللبنانية، أنه بناء لتوجيهات مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، تقدم أمين الفتوى الشيخ أمين الكردى ببلاغ للنيابة العامة التمييزية ضد نشأت منذر الذى يدعي زورا وبهتانا، أنه رسول مرسل من السماء صاحب رسالة سماوية، وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات.

كان قد انتشر فى الفترة الأخيرة "تريند" جديد على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو لشخص يدعى نشأت مجد النور، من أصل لبنانى، يدعى النبوة على "الفيس بوك"، وأدلى ببعض التصريحات التى أثارت سخرية المصريين الذين باتوا يصممون له" كوميكس"، انتشرت على مواقع السوشيال ميديا، ولم يكتفوا بذلك بل بحثوا ووصلوا لمعلومات مختلفة عنه والتى نشروها على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، ونستعرضها فى هذا التقرير.