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اعرف هتعمل إيه لو شميت ريحة غاز فى البيت؟ إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - يحدث أحيانا تسرب غاز من محابس البوتاجاز والسخانات داخل الشقق السكنية، ويتسبب ذلك فى وقوع ضحايا ومصابين بسبب الاختناق نتيجة لتسريب غاز داخل شقتهم، ومن المهم معرفة خطوات الحماية فى حالة استنشاق الغاز بالمنزل.

 

- أغلق سريعا محابس البوتاجاز والسخان، محبس الغاز الرئيسى.

- التأكد من غلق الغاز من المقبض المتواجد على الماسورة أو بجانبها فى اتجاه عقارب الساعة

ـ لا تستعمل مفاتيح الإضاءة أو الأجهزة التى قد ينتج منها شرر كهربائى

- لا تستخدم المراوح أو التكييف فى التهوية خلال وقت التسريب

ـ افتح الأبواب والنوافذ على مصراعيها للتهوية

ـ حال استمرار التسريب وعدم معرفة المصدر 

أولا : يجب الاتصال بشركة الغاز مباشرة

ثانيا: التواجد خارج الشقة حتى التأكد من انتهاء التسريب تماما

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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