اعرف هتعمل إيه لو شميت ريحة غاز فى البيت؟ إنفوجراف

ـ لا تستعمل مفاتيح الإضاءة أو الأجهزة التى قد ينتج منها شرر كهربائى

- التأكد من غلق الغاز من المقبض المتواجد على الماسورة أو بجانبها فى اتجاه عقارب الساعة

القاهرة - سامية سيد - يحدث أحيانا تسرب غاز من محابس البوتاجاز والسخانات داخل الشقق السكنية، ويتسبب ذلك فى وقوع ضحايا ومصابين بسبب الاختناق نتيجة لتسريب غاز داخل شقتهم، ومن المهم معرفة خطوات الحماية فى حالة استنشاق الغاز بالمنزل.

محمد يوسف

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