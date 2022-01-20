شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: خريجو مدارس التكنولوجيا التطبيقية معتمدون دولياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو بصيلة، مدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه عند بناء مدارس التكنولوجيا التطبيقية تم التركيز على تقديم المهارات للطلاب وهدفنا أيضا تقديم شبكة كبيرة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية والتى يحتاجها سوق العمل، موضحا أن هناك تعاون بين جميع الشركاء فى القطاع الخاص والوزارات المعنية، مشيرا إلى أنه أصبح لدى الوزارة حاليا 28 مدرسة بجانب ال 5 مدارس التى تم إطلاقها اليوم، مضيفا أن طلاب هذه المدارس هم سفراء للوزارة.

وتحدث بصيلة، عن مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، منها الوصول لدى الطلاب، وأيضا تأهيل المعلمين و الشراكة مع القطاع الخاص التى تسمح أن تقدم الوزارة ما يحتاجه سوق العمل، بالإضافة إلى الاعتماد والجودة التى تسعى إليه الوزارة خاصة تأسيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، كما أن الخريجين من هذه المدارس معتمدون دوليا من خلال الشركاء، مشددا على أنه هذا العام تم تلقى 42 ألف طلب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وتم أخذ 4 آلاف طالبا فقط ومن ثم نسعى إلى زيادة هذه المدارس، مضيفا أنه يتم اختيار الطلاب بعناية وكل هذه الأمور تم إنجازها.

وأوضح عمرو بصيلة، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية مصنفة بين مدارس صناعية وتجارية وزراعية وغيرها من التخصصات التى يحتاجها سوق العمل.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم والتعليم الفنى ومجموعة متنوعة من الكيانات المعنية فى القطاعين العام والخاص لتحسين منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.

وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، أكد إنه سيتم إنشاء 6 مدارس دولية متخصصة في التكنولوجيا التطبيقية، ستكون في صناعات الأجهزة والأدوات الكهربائية المعاصرة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية والتجارة الحديثة وتسويق الخدمات المالية وبرمجيات عدادات الكهرباء لتخريج مبرمجين في هذه الصناعة بالإضافة إلى مدرسة متخصصة في صناعة الأثاث بطريقة تكنولوجية.

وأضاف مجاهد فى تصريحات صحفية، أن كل هذه المدارس ستكون الدراسة فيها مجانية مثل باقي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مضيفا أن اتفاقيات التعاون التى من المقرر أن توقعها الوزارة اليوم تشمل 6 مدارس دولية وفى عام 2023 ستكون هناك أربعة آخرين يدخلون الخدمة، ليصبحوا العدد 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية.

ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بهذه المدارس ظهر اليوم بين وزير التعليم، ومشروع قوى مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشركات القطاع الخاص، على أن تكون هذه المدارس في محافظات، الشرقية، أسيوط، الإسكندرية، المنيا، الجيزة فى مدينة السادس من أكتوبر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وجوناثام كوهين، السفير الأمريكى بمصر، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، والدكتور رضا حجازي نائب الوزير بس لشئون المعلمين.