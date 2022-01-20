شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى خلال استقبال رئيس كوريا الجنوبية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تطلع مصر لإحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب على غرار التجربة الكورية الناجحة.

ووجه الرئيس السيسى عددا من الرسائل خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكوري الجنوبى مون جيه نرصدها من خلال الإنفوجراف التالى: