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شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى خلال استقبال رئيس كوريا الجنوبية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تطلع مصر لإحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب على غرار التجربة الكورية الناجحة.
ووجه الرئيس السيسى عددا من الرسائل خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكوري الجنوبى مون جيه نرصدها من خلال الإنفوجراف التالى:
العلاقات المصرية الكورية الجنوبية شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية
مصر تتطلع لإحداث طفرة تنموية على غرار تجربة كوريا الجنوبية
نتطلع إلى جذب الاستثمارات والشركات الكورية لمصر
تقديم كل التسهيلات اللازمة لخلق بيئة حاضنة للاستثمارات الكورية
تشجيع زيادة الاستثمارات الكورية فى الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات
تأكيد أهمية العمل على تفعيل الشراكة الشاملة بين البلدين