شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: أوائل الشهادة الإعدادية يلتحقون بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن فكرة إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية كخطوة لإصلاح منظومة التعليم الفنى بدأت منذ 2017، بالتوزاى مع اصلاح وتطوير التعليم العام، مشيرا إلى إطلاق مدارس للتكنولوجيا التطبيقية اليوم يأتى فى إطار إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مضيفا أن إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد تضمن اعتماد شهادة للطلاب من الداخل والخارج، مع تطوير مهارات المعلمين وأيضا تحديث المناهج لتقوم على الجدارات مع مشاركة أصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومن يدير التعليم الفنى مجموعة من الوزارات التى لها دور فى إصلاح منظومة التعليم الفنى.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم تغيير الصورة النمطية عن التعلم الفنى ولتحقيق الهدف بزيادة نسبة الملتحقين إلى70 يجب أن يتم تغيير الصورة النمطية، بالحديث عن أن التعليم الفنى مهم جدا، مؤكدا أن الاستراتيجية التى تعتمد عليها الوزارة هى الشراكة بين الوزارات، كما أن نجاح تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية الاعتماد على المثلث وهم الوزارة والقطاع الخاص والمؤسسة التى تقيس مستوى التجربة، مشيرا إلى أن من يلتحق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هم أوائل الشهادة الإعدادية ويتقدم عشرات الآلاف من الطلاب سنوياً، مضيفا، أن 3 دفعات تخرجوا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والجميع حصل على فرصة عمل وسيتم تخريج 6 دفعات جديدة خلال يونيو المقبل.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الوزارة تسمح فقط بالاعداد التى يحتاجها سوق العمل بالالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم والتعليم الفنى ومجموعة متنوعة من الكيانات المعنية فى القطاعين العام والخاص لتحسين منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.

وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، أكد إنه سيتم إنشاء 6مدارس دولية متخصصة في التكنولوجيا التطبيقية، ستكون في صناعات الأجهزة والأدوات الكهربائية المعاصرة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية والتجارة الحديثة وتسويق الخدمات المالية وبرمجيات عدادات الكهرباء لتخريج مبرمجين في هذه الصناعة بالإضافة إلى مدرسة متخصصة في صناعة الأثاث بطريقة تكنولوجية.

وأضاف مجاهد فى تصريحات صحفية، أن كل هذه المدارس ستكون الدراسة فيها مجانية مثل باقي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مضيفا أن اتفاقيات التعاون التى من المقرر أن توقعها الوزارة اليوم تشمل 6 مدارس دولية وفى عام 2023 ستكون هناك أربعة آخرين يدخلون الخدمة، ليصبحوا العدد 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية.

ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بهذه المدارس ظهر اليوم بين وزير التعليم، ومشروع قوى مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشركات القطاع الخاص، على أن تكون هذه المدارس في محافظات، الشرقية، أسيوط، الإسكندرية، المنيا، الجيزة فى مدينة السادس من أكتوبر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وجوناثام كوهين، السفير الأمريكى بمصر، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، والدكتور رضا حجازي نائب الوزير بس لشئون المعلمين.