شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا الجنوبية: قرض بقيمة مليار دولار وتوقيع اتفاقيات عديدة مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الكوري الجنوبى مون جيه ان، توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر وكوريا الجنوبية، كاشفا عن أن بلاده ستقدم قرضا لمصر بقيمة مليار دولار من صندوق التعاون للتنمية الكوري.

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أن بلاده تسعى إلى الشراكة التعاونية مع مصر وتعزيز التنمية المستدامة بين البلدين، مؤكدا المضي قدما لإبرام اتفاقيات تجارة وتوسيع أفق التعاون في قطاعات النقل صديق البيئة والتنمية البحرية والفضائية.

وقال "جيه ان" "إن البلدين متفقان على أهمية التغلب على أزمة المناخ، حيث تستضيف مصر "كوب 27 " ، مضيفا: سنتعاون مع مصر في جمع إرادة المجتمع الدولي في هذا الاطار، مشددا على دور مصر الحيوي في ترسيخ السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.



استقبال الرئيس الكورى الجنوبى فى قصر الاتحادية (1)



استقبال الرئيس الكورى الجنوبى فى قصر الاتحادية (2)



استقبال الرئيس الكورى الجنوبى فى قصر الاتحادية (3)



استقبال الرئيس الكورى الجنوبى فى قصر الاتحادية (4)



استقبال الرئيس الكورى الجنوبى فى قصر الاتحادية (5)



استقبال الرئيس الكورى الجنوبى فى قصر الاتحادية (6)



استقبال الرئيس الكورى الجنوبى فى قصر الاتحادية (7)



استقبال الرئيس الكورى الجنوبى فى قصر الاتحادية



الرئيس السيسى والرئيس الكوري الجنوبى مون جيه



الرئيس السيسى يستقبل الرئيس الكوري الجنوبى مون جيه



الرئيس السيسي ورئيس كوريا الجنوبية



الرئيس السيسي ونظيره الكورى الجنوبى يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات



جانب من مراسم استقبال الرئيس الكورى الجنوبى بقصر الاتحادية