شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة وانخفاض حرارة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل ، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء .





وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى: - الخميس 20 يناير:شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة





- الجمعة 21 يناير:شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

فرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة





- السبت 22 يناير:شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.





- الأحد 23 يناير:نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة





- الاثنين 24 يناير:نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.





- الثلاثاء 25 يناير:شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد