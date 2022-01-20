شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يرصد أبرز نتائج مؤشر منظمة "الفاو" لأسعار الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد أبرز المؤشرات والتقارير الصادرة عن الجهات والمنظمات الدولية ذات الأهمية للشأن المصري، قام المركز بمتابعة نتائج مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) خلال شهر ديسمبر 2021، حيث أشارت النتائج إلى أن أسعار الغذاء عالمياً بلغت أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات في عام 2021، رغم تسجيل تراجع طفيف في ديسمبر 2021؛ حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لعام 2021 ككل 125.7 نقطة، بزيادة قدرها 27.6 نقطة (وبنسبة 28.1%) عن عام 2020، إذ ارتفع متوسط جميع المؤشرات الفرعية بشكل حاد عن المستويات المسجّلة عام 2020.

هذا وقد بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 133.7 نقطة في ديسمبر 2021، بتراجع بلغ 1.2 نقطة (0.9%) عن مستواه المسجّل في نوفمبر 2021، وإن كان لا يزال أعلى بمقدار 25.1 نقطة (وبنسبة 23.1%) عن مستواه المسجّل في ديسمبر 2020، وباستثناء الألبان، سجّلت قيم جميع المؤشرات الفرعية التي يشملها مؤشر أسعار الغذاء تراجعًا شهريًّا، مع هبوط الأسعار الدولية للزيوت النباتية والسكر بشكل ملحوظ من شهر إلى آخر.

كما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 140.5 نقطة في شهر ديسمبر 2021، بتراجع بلغ 0.9 نقطة (وبنسبة 0.6%) عن مستواه المسجّل في نوفمبر 2021، فيما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 178.5 نقطة في ديسمبر 2021، بتراجع قدره 6.1 نقطة (وبنسبة 3.3%) عن مستويات في نوفمبر 2021.

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم متوسط 111.3 نقطة في ديسمبر 2021؛ ما يمثّل تغيّرًا هامشيًّا مقارنة بشهر نوفمبر 2021، وزيادة قدرها 16.5 نقطة (وبنسبة 17.45%) عن قيمته المسجّلة في ديسمبر 2020.