شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط اختيار المتطوعين لإجراء التجارب على اللقاح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد ناجح الطويل، عضو الفريق البحثي للقاح كورونا المصري (كوفي فاكس)، أن فريق اللقاح المصري يحتاج إلى 50 متطوعًا أصحاء 100% لإجراء التجارب السريرية، وفي الوضع الحالي ليس من السهل توفير ذلك.

وأضاف الطويل خلال حواره عبر "زووم" إلى برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أن اللقاح المصري كوفي فاكس هو لقاح وطني بنسبة 100 % وتم إنتاجه في المركز القومي للبحوث وتم عمل العديد من التجارب عليه بالإضافة إلى اختبارات ما قبل السريرية تمت على 4 أنواع من حيوانات التجارب للتأكد من فعاليته.

ولفت إلى أن لقاح "كوفي فاكس" المصري يتميز بأنه لقاح تم إعداده بصورة الفيروس كاملة على العكس من اللقاحات الأخرى، مشيرًا إلى أن التجارب السريرية تتم على الأشخاص المتطوعين، وهناك فحوصات وتحاليل عديدة للتأكد من سلامة المتطوع.

واستعرض الطويل شروط اختيار المتطوع، ومنها أن يكون من سن 18 إلى 60 سنة، وألا يكون تعرض للإصابة بالمرض أو حصل على لقاح كورونا، ويتم عمل مسحات للشخص المتطوع، للتأكد إذا كانت سلبية أو إيجابية.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.