شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتهى من استعداداتها لامتحانات الثانوى العام للترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المدارس الثانوى من استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الثانوى العام، حيث تم وضع الأسئلة وتوزيع الطلاب على لجان الامتحانات وتوفير المستلزمات الطبية لتأمين الطلاب ضد فيروس كورونا

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه لا تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الترم الأول للصفين الاول والثاني الثانوي وكل ما ينشر في هذا الصدد لا أساس له.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية، بينما يبدأ الطلاب اليوم السبت أداء الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.