جثة مُتفحمة على السرير.. مصرع شاب في حريق داخل مسكنه بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم لكشف غموض العثور على جثة شاب متفحمة داخل غرفة مستأجرة بمدينة نصر.

ورد بلاغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر، من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبالانتقال تبين العثور على جثة متفحمة لشاب يدعى "أ.إ"، داخل غرفته التي يقيم بها.

وكشفت التحريات أن الشاب استأجر الشقة للمبيت فيها أثناء عمله بالقاهرة، ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق سيجارة تركها المتوفي مشتعلة قبل نومه؛ فتسببت في اشتعال النيران بمحتويات الغرفة مما أدى لوفاة الشاب وتفحم جثته.

تم نقل الجثة للمشرحة وجار تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الحادث للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.