شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوجه بسرعة تأهيل مسجد علم الدين بأسيوط بعد احتراقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لجنة لبحث أسباب الحريق الذي أصاب مسجد علم الدين الرباط بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط ، وسرعة اتخاذ اللازم تجاه إعادة تأهيله وفق ما يقرره التقرير الهندسي، على أن تنتهي اللجنة من تقريرها المبدئي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

ويرأس اللجنة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني وعضوية كل من الدكتور أحمد عبد الرءوف مدير عام الشئون القانونية و الشيخ أحمد عبد المنعم مدير الإدارة العامة للحوكمة والمهندس مجدي أبو عيد مدير الإدارة الهندسية بديوان عام الوزارة والشيخ عاصم قبيصي مدير أوقاف أسيوط.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من السيطرة على حريق هائل شب فى مسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط، والذي أسفر عن احتراق محتوياته، من فرش وسقف خشبي شب فيه الحريق بسبب ماس كهربائي -حسب مصادر بأسيوط- مع تمكن الحماية المدنية من إطفاء الحريق قبل الوصول لـ4 أضرحة بالمسجد الكبير

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق بمسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط، وانتقلت إلى موقع الحادث قوات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف وقوات الأمن، وتمت السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية والإطفاء قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.