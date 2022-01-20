شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مناطق شمال سيناء، لليوم الثاني على التوالى، سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة. وتعرضت اليوم مناطق وسط سيناء وجنوب الشيخ زويد ورفح لسقوط أمطار متوسطة، فيما تواصلت زخات أمطار خفيفة على مناطق محيط مدينة العريش.

وتزامن سقوط الأمطار مع هبوب رياح باردة، وأجواء شتوية باردة تسود كافة مناطق شمال سيناء. وتسببت الأمطار التي شهدتها مدينة العريش أمس فى عودة ظهور برك فى الشوارع، أعاقت حركة السير، ولم تتسبب الأمطار فى أي حوادث، كما لم تتلقى غرفة العمليات أي بلاغات.

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن غرفة العمليات تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية بمتابعة الموقف، وتتلقى الشكاوى وسرعة توجيهها لجهات الاختصاص لحلها.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن معدات الأزمات وسيارات كسح المياه تم توزيعها في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، لسحب المياه المتجمعة بالشوارع.

وفى بيان تحذيرى وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أى لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.