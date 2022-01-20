شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات منظومة التحول الرقمى.. الخدمات الحكومية "دليفرى" فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، أن الخدمات الحكومية أصبحت "دليفري" ويتم توصيل الأوراق للمواطن في المنازل، وذلك ضمن منظومة التحول الرقمي التي تم انطلاقها في بورسعيد كأولى المحافظات المصرية.

وأضاف "بكرى"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن جميع الأحياء الآن تشمل على المركز التكنولوجي الذي يُسهل على المواطن أداء الخدمات الحكومية التي يريد الحصول عليها، وكل الإجراءات تتم داخل هذا المركز.

وأشار إلى أن المواطن من الممكن أن يحصل على الخدمات التي يريدها من خلال منظومة التحول الرقمي عن طريق الهاتف المحمول، يتقدم بالطلب ويقوم بالدفع الإلكتروني وتصل له الخدمة أو الأوراق المطلوبة إلى المنزل.

ولفت الدكتور منصور بكري، إلى أنه خلال أقل من شهر سيكون مبنى التراخيص الموحد جاهزا للافتتاح، وذلك أيضا في ظل منظومة التحول الرقمي، حيث سيسهل على المواطنين الراغبين في ترخيص المباني أو دفع المستحقات الحكومية، وذلك فى إطار تطوير المنظومة ببورسعيد.