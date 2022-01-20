شكرا لقرائتكم خبر عن تلاميذ الصف الرابع الابتدائى يؤدون اليوم امتحان الرياضيات باختبارات نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى اليوم الخميس طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة الرياضيات فى آخر يوم بامتخانات الفصل الدراسي الأول، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت 15 يناير الحالى، كما أدى الطلاب يوم 16 فى مادتى العلوم والمهارات المهنية، و17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات، و18 يناير لغة إنجليزية، ومنح الطلاب إجازة يوم 19 يناير، ويوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات.

وكشفت الوزارة أنه تم إرسال بنوك الأسئلة لامتحانات الصف الرابع الابتدائى للإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن اللجان الفنية اختارت أسئلة الامتحانات عن طريق التوجيه، والأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى، لافتة إلى أن عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية 20 سؤالًا أما باقي المواد 15 سؤالًا.