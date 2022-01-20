شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة كلنا واحد توفر سلعا مخفضة بنسبة 65% بمناسبة احتفالات عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت مبادرة كلنا واحد سلعا غذائية بأسعار مخفضة، حيث انطلقت المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية "استراتيجية، أساسية" – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

يأتى ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.