شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير منطقتين صناعيتين بـ3.6 مليار جنيه بسوهاج ضمن برنامج تنمية الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واحد من أهم البرامج التى تبنتها القيادة السياسية لتنمية محافظات الصعيد، وفى مقدمتها محافظة سوهاج، والتي اهتمت بشكل خاص بالمناطق الصناعية مثل المنطقة الصناعية بغرب طهطا، والمنطقة الصناعية بغرب جرجا، وأعمال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية جاءت من أجل ورفع كفاءتها لفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتوفير فرص العمل لأبناء سوهاج، مشيرا إلى أهمية قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية.

في البداية قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، في تصرحات صحفية، إنه طبقا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية فإن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أنتج عددا من الممارسات والأدوات وهى التخطيط المحلى المتكامل ضمن النطاق الواسع للتنمية المحلية، لتحسين سياسات ونهج الحكومة على المستوى المركزى، وكذلك ممارساتها وبرامجها التنموية على المستوى المحلى، والممارسة الثانية هي تحسين أنظمة تنفيذ المشروعات، ونظام إدارة الأصول وتحسين الإيرادات المحلية، والممارسة الرابعة التطوير المؤسسى وقدرات الإدارة المحلية، والممارسة الخامسة الدور الفعال للمحافظات في تعزيز وإدارة التنمية الاقتصادية، والممارسة السادسة الموازنة التنافسية القائمة على الأداء للمحافظات وتحسين نظام المتابعة والتقييم التنموى، وآخر الممارسات معنية عن تعزيز الشفافية والمساءلة الاجتماعية واستجابة الإدارة المحلية.

ويقدم ”الخليج 365” أهم المعلومات عن برنامج التنمية المحلية بمحافظة سوهاج فى تطوير المناطق الصناعية لخلق فرص عمل أمام شباب المستثمرين تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1- برنامج التنمية المحلية بدأ في محافظة سوهاج في شهر ديسمبر 2020 بجرجا وطهطا.

2- بلغت التكلفة الإجمالية بمشروع إنشاء المنطقة الصناعية غرب جرجا نحو 1.8 مليار جنيه.

3- مقرر الانتهاء من المشروع يونيو 2023.

4- مشروع إنشاء المنطقة الصناعية غرب طهطا بلغت التكلفة نحو 1.8 مليار جنيه أيضا.

5- مشروع منطقة غرب جرجا يشمل أعمال شبكات المياه والحريق، وأعمال شبكة الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعي، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 53%، وبتكلفة إجمالية للمشروع 740 مليون جنيه.