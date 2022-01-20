شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 30 ألف معلم تنفيذا لقرار الرئيس.. الأولوية لسد عجز المواد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأولوية فى تعيينات مسابقة 30 ألف معلم ستكون للمواد الدراسية الأساسية، حسب خريطة العجز فى مدارس مصر، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد التخصصات المطلوبة ومن يتم التعاقد معها بين الوزارة وجهاز التنظيم والإدارة قبل إعلان فتح باب التقدم للمسابقة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك نصيب لمواد الأنشطة ولكن النسبة الأكبر للمواد الدراسية الأساسية.

وتابعت المصادر أن النسبة الأكبر فى العجز بمعلمى المرحلة الابتدائية، ومن ثم سيكون هناك ضوابط صارمة فى المسابقة لمن يتم التعاقد معهم بالبقاء فى العمل بالوظيفة التى سيتم تعيينه عليها وبالمدرسة أيضا التى يتم اختياره للعمل فيها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أول أمس الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.

ووجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.