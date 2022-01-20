شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية الاقتصادية.. الحكومة تستهدف توفير 390 ألف وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة التزام خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالى 2021/2022 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، بمواصلة الجهود الموجهة لتنمية العمران بالمدن والقرى والمناطق الصحراوية والتجمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن التصدى لظاهرة النمو العشوائي من خلال برنامج متكامل لتطوير المناطق العشوائية والحد منها، بالإضافة إلى توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران فى الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمرانى غير المخطط.

وتستهدف الحكومة توفير نحو 390 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع القومي للاسكان وإتاحة 65 الف قطعة أرض بالمدن الجديدة.

وفى هذا الصدد نستعرض تطور نشاط الإسكان لاسيما فيما يخص عدد الوحدات السكنية، ضمن المشروع القومى للإسكان، وذلك خلال الفترة (2018/19/ 2021/22) على النحو الآتى:

1- قدرت عدد الوحدات السكنية خلال العام المالي 2018/2019 بنحو 125.5 ألف وحدة.

2- قدرت عدد الوحدات السكنية خلال العام المالي 2019/2020 نحو 103.1 ألف وحدة.

3- وعدد الوحدات السكنية خلال العام المالي 2021/2020 نحو 175.7 ألف وحدة سكنية.

4- تستهدف الوحدات السكنية خلال العام المالي الجاري 2021/2022 نحو 390.2 ألف وحدة سكنية.