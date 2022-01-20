أخبار مصر

8 معلومات عن الماكينات الآلية لحجز وبيع تذاكر السكة الحديد وأماكن تواجدها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن الماكينات الآلية لحجز وبيع تذاكر السكة الحديد وأماكن تواجدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 8 معلومات عن الماكينات الآلية TVM لاستخراج تذاكر القطارات المنتشرة بمحطات السكة الحديد، وكيفية الحجز من خلالها وقواعده خلال التقرير التالى:

 

1- ماكينات الصراف الآلى لاستخراج تذاكر القطارات شبيهة بماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك.

2- الماكينات موجودة فى محطات القاهرة وبنها وطنطا وسيدى جابر والإسكندرية والإسماعيلية والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان ونادى 6 أكتوبر الرياضى.

3- يتمكن الركاب من استخراج تذاكر القطارات المكيفة فقط.

4- الماكينات تتيح للراكب شراء التذكرة واستخراجها بواسطة بطاقة الائتمان البنكية الخاصة به أو الكارت الذكى أو ما يسمى محفظة النقود التى يستخرجها من مكاتب الاشتراكات بالمحطات. 

5- يتمكن الركاب من شراء التذاكر بدون اللجوء لشابيك الحجز.

6- يمكن حجز أكثر من تذكرة من خلالها بحد أقصى 4 تذاكر.

7- يتم الحجز عن طريق تحديد محطتى القيام والوصول وتوقيت ودرجة السفر.

8- يمكن رد التذكرة التى تم حجزها من خلالها بداية من اليوم التالى للسفر وقبل قيام القطار بـ24 ساعة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا