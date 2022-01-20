شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن الماكينات الآلية لحجز وبيع تذاكر السكة الحديد وأماكن تواجدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 8 معلومات عن الماكينات الآلية TVM لاستخراج تذاكر القطارات المنتشرة بمحطات السكة الحديد، وكيفية الحجز من خلالها وقواعده خلال التقرير التالى:

1- ماكينات الصراف الآلى لاستخراج تذاكر القطارات شبيهة بماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك.

2- الماكينات موجودة فى محطات القاهرة وبنها وطنطا وسيدى جابر والإسكندرية والإسماعيلية والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان ونادى 6 أكتوبر الرياضى.

3- يتمكن الركاب من استخراج تذاكر القطارات المكيفة فقط.

4- الماكينات تتيح للراكب شراء التذكرة واستخراجها بواسطة بطاقة الائتمان البنكية الخاصة به أو الكارت الذكى أو ما يسمى محفظة النقود التى يستخرجها من مكاتب الاشتراكات بالمحطات.

5- يتمكن الركاب من شراء التذاكر بدون اللجوء لشابيك الحجز.

6- يمكن حجز أكثر من تذكرة من خلالها بحد أقصى 4 تذاكر.

7- يتم الحجز عن طريق تحديد محطتى القيام والوصول وتوقيت ودرجة السفر.

8- يمكن رد التذكرة التى تم حجزها من خلالها بداية من اليوم التالى للسفر وقبل قيام القطار بـ24 ساعة.