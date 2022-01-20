شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.. اعرف حالة الطقس حتى الإثنين بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل كما يلى:
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 20 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 07 درجات.
السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 08 درجات.
جنوب سيناء العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة.
شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 03 درجات.
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجات.
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 21 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 06 درجات.
السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 10 درجات.
جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة.
شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 03 درجات.
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجات.
درجات الحرارة المتوقعة السبت 22 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجات.
السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 09 درجات.
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة.
شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 05 درجات.
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 08 درجات.
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 23 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجات.
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجات.
جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة.
شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 05 درجات.
جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجات.
درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 24 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 08 درجات.
السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 09 درجات.
جنوب سيناء العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة.
شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 05 درجات.
جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجات.