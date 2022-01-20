شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد "الصوت الباكى" الشيخ محمد صديق المنشاوى.. تعرف عليه × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الخميس 20 يناير ذكرى ميلاد واحد من أبرز وأشهر قرار القرآن الكريم في مصر والعالم حتى وقتنا هذا، رغم مرور 53 عامًا على رحيله، حيث توفى في 20 يونيو من عام 1969م، ولُقب بـ"الصوت الباكي، ومقرئ الجمهورية العربية المتحدة"، إنه القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوى.

”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية أبرز 11 معلومة عن الشيخ محمد صديق المنشاوى في ذكرى ميلاده:

1- فى مثل هذا اليوم 20 يناير عام 1920 ولد الشيخ محمد صديق المنشاوى بمركز المنشأة التابع لمحافظة سوهاج.

2. تربى الشيخ محمد صديق المنشاوى في منزل قرآنى فوالده وجده كانا من مشاهير قراء القرآن الكريم.

3. ألحقته أسرته بُكتاب القرية وأتم حفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة، وبدأ يتلو القرآن الكريم مع والده في السهرات القرآنية حتى ذاع صيته.

4. انتقل الشيخ محمد صديق المنشاوى إلى القاهرة مع أحد أعمامه، ليتلقى علوم القرآن الكريم والقراءات.

5. في عام 1953 تم اعتماد الشيخ محمد صديق المنشاوى فى إذاعة القرآن الكريم، ليبدأ رحلة تسجيل القرآن الكريم للإذاعة.

6. قال عنه الشيخ محمد متولي الشعراوي: "إنه ورفاقه الأربعة مقرئين الآخرين يركبون مركبًا ويبحرون في بحر القرآن الكريم، ولن يتوقف هذا المركب عن الإبحار حتى يرث الله -سبحانه وتعالى- الأرض ومن عليها".

7. سافر الشيخ محمد صديق المنشاوى إلى العديد من البلدان، بدعوات من رؤساء دول وكان يحمل فى الخمسينيات لقب "مقرئ الجمهورية العربية المتحدة".

8. قرأ الشيخ محمد صديق المنشاوى القرآن الكريم فى المسجد الأقصى ومساجد الكويت وسوريا وليبيا وباكستان وغيرها.

9. لٌقب الشيخ محمد صديق المنشاوى بـ"الصوت الباكي" لما فى صوته من نبرة حزينة وأداء حزين.

10. أُصيب الشيخ محمد صديق المنشاوي بدوالى المرىء عام 1966 فنصحه الأطباء بالراحة وعدم إجهاد حنجرته إلا أنه استمر فى القراءة.

11. توفى الشيخ محمد صديق المنشاوي فى 20 يونيو من عام 1969م عن عمر يناهز 49 عامًا.