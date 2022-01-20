شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نسعى لتقليل الزحام في الأماكن العامة وليس التحول إلى الدراسة أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التوجيه الرئاسي لتقليل الكثافات لاسيما في الجامعات والمصالح الحكومية وغيرها، لتقليل الزحام بسبب كورونا، نتيجة أن الازدحام هو الوسيلة الأكثر شيوعا لنقل العدوى بين الناس.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن التباعد الاجتماعي يقلل أعداد الإصابات بشكل كبير داخل الدولة، مردفا: "الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الطريق الأفضل للوقاية من فيروس كورونا".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "نسعى لتقليل الزحام في الأماكن العامة وليس التحول إلى الدراسة أون لاين، ونحن حاليا في مرحلة التنفيذ الرئاسي لتقليل الازدحام داخل الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا".