التخطيط العمراني: الحكومة توجه بدراسة تحديث الأحوزة العمرانية لكافة القرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

كشف المهندس ياسر حلمي، ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، عن توجيهات صدرت من رئيس مجلس الوزراء بدراسة تحديث الأحوزة العمرانية لكافة القرى على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد دراسة بالأمر لعرضها على رئيس الوزراء.

وسأل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن المدة التي قد تستغرقها هذه الإجراءات لتحديث الأحوزة العمرانية لكافة القرى.

ورد ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني بأن الأمر قد يستغرق نحو 5 سنوات، وذلك للحاجة إلي وجود خرائط حديثة للقري للعمل علي أساسها، قائلا: "لو متوفرة خريطة الأساس ستوفر وقت كبير".

وتابع: "نتعامل مع أكثر من 37 ألف كيان عمراني في المحليات، منها 5 آلاف قرية، والقرية الواحدة تتكلف مبدئيا من 150 إلى 200 ألف جنيه".

وأشاد رئيس اللجنة والنواب بتوجيه رئيس الوزراء بتحديث الأحوزة العمرانية للقرى، مؤكدين أنه لو تحقق سيحل مشكلات عديدة بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية، إلا أنهم أكدوا أن مدة الخمس سنوات كبيرة، وأن الأمر لو تم عرضه أمام رئيس الجمهورية سيوجه بإنجازه في مدة أقل قد تصل إلى سنة أو سنتين على الأكثر.

وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين نادر عبده، محمد صلاح أبو هميلة، بشأن تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركزي العياط والبدرشين - محافظة الجيزة.

وقال ياسر حلمي ممثل هيئة التخطيط العمراني، إن عدد القرى في البدرشين 20 قرية، وفي العياط 39 ومعتمدة بالكامل، في العياط عام 2016، وفي البدرشين اعتمد المخطط الاستراتيجي عام 2017.