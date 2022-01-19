شكرا لقرائتكم خبر عن خلي بالك وأنت بتشترى الدواء من الصيدلية.. طريقة معرفة الأدوية المغشوشة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن خدمة جديدة للمواطنين يستطيعون من خلالها الاطمئنان أن الدواء مسجل بالهيئة وغير مقلد أو مغشوش.

وتابعت هيئة الدواء المصرية فى منشور اليوم: عشان تطمن على جودة وأمان وفاعلية الأدوية التى تتناولها، وعشان كمان تحمى نفسك من الغش الدوائي، أو من الأدوية المهربة وغير المسجلة هيئة الدواء المصرية بطمنك إنها عملت لك خدمة إلكترونية جديدة تقدر من خلالها تبحث عن الأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والمصرح بتداولها داخل مصر .

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه يمكن التعرف على الخدمة واستخدامها.