رئيس "المقاولون العرب" يتابع مشروعات الشركة بالوجه القبلي ضمن "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

زار المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، محافظة أسيوط لمتابعة المشروعات التي تنفذها الشركة بقرى الوجه القبلي، ضمن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية، رافقه خلال الجولة المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس الإدارة.

وخلال الزيارة، تفقد المهندس سيد فاروق مشروع محطة معالجة الزرابى بطاقة 20 / 45 ألف م3 / يوم والتي تخدم 500 ألف نسمة بقرى (البلايزة - دكران - أبوخرص - الزرابي - النخيلة - باقور - نزلة باقور – دوينة) وذلك بقيمة 330 مليون جنيه وتشمل الأعمال مسار المياه (المدخل والمصافي - أحواض حجز الرمال - عدد 2 حوض ترسيب ابتدائي - عدد 4 حوض تهوية - عدد 2 حوض ترسيب نهائي - نوافخ الهواء - أحواض مزج الكلور)، و مسار الحمأة (محطة رفع الحماة الابتدائية - محطة رفع الحمأه المعادة - حوض هضم الحمأة - أحواض تركيز الحمأة - عدد 49 حوض تجفيف)، إضافة إلى المباني الخدمية (غرفة الحارس - المبنى الإداری - مبنى الموزع الرئيسي - المخزن والورشة والمحولات - مبنى التوليد - خزان الوقود - مبنی تخزين إسطوانات الكلور.

كما عقد رئيس مجلس الإدارة، اجتماعاً مع لجنة الإشراف على مشروع حياة كريمة، أكد خلاله على ضرورة تذليل كافة الصعوبات لضمان استمرار سير المشروعات داخل القرى والمتابعة الدورية للمشروعات المختلفة و دفع العمل باستمرار.

وزار رئيس مجلس الإدارة، مشروع كوبري منقباد والذي يهدف إلى ربط مدخل أسيوط الشمالي بالطريق الصحراوي الغربي بالإضافة إلى حل مشكلة مزلقان منقباد والقرى المتاخمة لها والذى يعاني من ازدحام مروري يؤدي إلى توقف المرور على الطريق الزراعي القاهرة – أسيوط، ويصل إجمالي طول الكوبرى شامل المنازل والمطالع 1900 متر طولي وعرض الكوبري أعلى الترعة والسكة الحديد: 16.70متر، وتبلغ تكلفة المشروع 318 مليون جنيه.

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جدير بالذكر، أن الشركة تنفذ حالياً مشروعات بقيمة 5 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير عدد 200 قرية داخل 12 محافظة على مستوى الجمهورية تحت إشراف وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ويصل عدد المشروعات إلى 180 قرية بمحافظات أسيوط وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصروأسوان بقيمة 4.3 مليار جنيه عبارة عن عدد 6 محطات معالجة وعدد 4 محطات مياه شرب ومباني خدمية وكباري منها 3 محطات معالجة ومحطة مياة شرب وأعمال شبكات انحدار بأسيوط.

رافق رئيس مجلس الإدارة المهندسون محمود الشرنوبي رئيس قطاع المشروعات الكهروميكانية وحسن مصطفي رئيس قطاعات الصعيد والبحر الأحمر وسيد الأنصارى رئيس قطاع أسيوط وشمال الصعيد وياسر محسوب مدير فرع شمال الصعيد وسيد حسان مدير فرع أسيوط وأيمن تحفة المشرف على مشروعات قرى الصعيد وأسعد الصادق مقرر مجلس حياة كريمة.