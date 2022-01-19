منها إجازة للدراسة مدفوعة الأجر.. مكاسب جديدة للعاملين بالقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مكاسب العمال من تعديل مشروع قانون العمل الجديد، عقب التعديلات التي جرت في مشروع القانون من جانب مجلس الشيوخ مؤخرا.

يأتي ذلك بعد انتهاء مجلس الشيوخ، الاثنين الماضي، من مناقشة 105 مواد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة تمهيدا لاستكمال باقي المواد نهاية يناير الجاري، للانتهاء من جميع مواده وإرساله الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وأكد النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ذلك يؤكد الحرص على سرعة إصدار هذا التشريع المهم الذي يمس الملايين من عمال مصر ، موضحا أن هناك تعديلات جرت حتى الآن تحقق المزيد من المكاسب الحقيقية للعمال، وترسخ مبدأ العدالة في علاقات العمل من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج، كما أن هناك ملاحظات جوهرية على بعض المواد سنطرحها لاحقا.

واستعرض عيش في تصريحات صحفية، بعض المكاسب التي حصل على العمال في التعديلات التي جرت أمس الاثنين على بعض المواد منها:

- تخفيض مدة عقد العمل المؤقت حتى يتحول الى دائم إلى 4 سنوات فقط بدلا من 6 سنوات.

- حصول العامل على إجازة للدراسة مدفوعة الأجر، ولا يشترط أن تكون الدراسة في نفس تخصص المنشأة التي يعمل بها.

- في مادة تشكيل المجلس القومي للأجور تغيير مسمى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى "التنظيم المعني الأكثر تمثيلا للعمال"، ليمثل العمال في كافة المجالس ذات الشأن العمالي، وذلك تماشيا ومواكبة للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وأضاف عيش، أن هذه المكتسبات الجديدة جزء من مكتسبات أخرى تحققت وستتحقق مع التعديلات الجارية حتى الآن خاصة تلك التي تعطي صلاحيات واسعة للمحاكم العمالية المتخصصة، في الفصل بكافة النزاعات وفي وقت قصير ليس كما كان يحدث في السابق مما سيمنع أزمة الفصل التعسفي.

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