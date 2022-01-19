شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا الجنوبية لرئيس تحرير الأهرام: شراكة شاملة مع مصر ونقدر دورها الريادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أول زيارة إلى مصر لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية منذ 16 عاما، خص "مون جاى إن" جريدة "الأهرام"، بأول حوار له، حيث أكد أن مصر احتضنت أولى الحضارات الإنسانية منذ فجر التاريخ، وهى دولة محورية تحظى بأهمية إستراتيجية كبيرة تربط بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، فضلا عن ريادتها للثقافة الإسلامية الوسطية.

وأضاف رئيس كوريا الجنوبية للكاتب علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، أن "سول" والعالم أجمع يقدرون الدور القيادى الذى تلعبه مصر عالميًا خصوصا بعد قرارها استضافة مؤتمر المُناخ المقبل، وأن كوريا الجنوبية تدعم مصر بقوة فى هذا الملف، إضافة إلى استمرار كوريا، بما لديها من تكنولوجيا بمعايير فائقة ذات مواصفات عالمية، في التعاون مع مصر في المجالات المحورية التي توليها الحكومة المصرية اهتمامًا، مثل مشروعات قطارات الأنفاق وتحلية مياه البحر والبتروكيماويات.

وأكد "مون جاى إن" أنه يطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الصديقة للبيئة، خاصة مع المزايا المتبادلة التي تحققها الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى الإمكانيات الواعدة للتعاون بين البلدين في مجال وسائل المواصلات الصديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية والقطارات الهيدروجينية وتحويل قاطرات قناة السويس الجديدة للعمل بالغاز الطبيعي وغيرها.

وأوضح "مون" خلال حواره مع رئيس تحرير الأهرام أن علاقة الشراكة بين بلاده والقاهرة تستند إلى "التعاون الشامل"، مما يمهد لتوسيع حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، أضافة إلى أنه يتمني أن تتكاتف كل من كوريا التي تصل بين القارة الآسيوية والمحيط الهادي، ومصر التي تربط بين قارات أوروبا وإفريقيا وآسيا، لنشهد مزيداً من التطور في التعاون بين البلدين من أجل تحقيق علاقة الشراكة التعاونية الشاملة.

يذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي قد وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، وقد هبطت الطائرة الرئاسية التي تقل الرئيس مون جاى في مطار القاهرة وأقيم له استقبال رسمي للترحيب به، وتأتي زيارة مون جاى إلى القاهرة، التي ستستمر حتى الجمعة، ضمن جولة زيارات في الشرق الأوسط شملت الإمارات والسعودية.