شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة البرودة والصغرى تصل 3 درجات بشمال الصعيد وصفر بسانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وذلك بسبب شدة برودة الأجواء خاصة على شمال الصعيد ووسط سيناء ومرتفعات سانت كاترين.

وتصل درجات الحرارة الصغرى 8 درجات، وشمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 03 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجات، وسانت كاترين تسجل الصغرى صفر درجة، مع وجود فرص لتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين وتكون الصقيع على سيناء.

كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة الإكثار من شرب السوائل الدافئة، فضلا عن توخى الحذر من نوعية الملابس خاصة فى الساعات المتأخرة ليلا والصباح الباكر.

ويشهد غدا الخميس انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا يشهد أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 08 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجات، وسانت كاترين العظمى 6 درجات والصغرى صفر.