شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة: الطقس البارد مستمر حتى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات فى هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار انخفاض درجات الحرارة وارتفاع شدة البرودة خلال هذه الأيام، مردفا: "الكتلة الهوائية مستمرة معنا حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل".

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن فصل الشتاء من الوارد دائما أن يشهد أمطار في أي وقت، نتيجة حالة عدم الاستقرار، متابعا: "برودة الطقس التي تشهدها البلاد أمرا طبيعيا في هذا الوقت من العام".

وأوضح مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الكتل الهوائية هي سبب برودة الطقس هذه الأيام، وهذه الكتل الهوائية قادمة من شرق أوروبا، ومرت على البحر المتوسط مما ساهت في خفض درجات الحرارة لدينا، مردفا: "درجات الحرارة الصغرى في القاهرة والجيزة والسواحل الشمالية والوجه البحري سجلت ما بين 7 إلى 8 درجات خلال ساعات الليل، ويجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال هذه الأيام، لاسيما في الصباح الباكر والليل المتأخر".