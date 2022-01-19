شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: امتحانات التيرم الأول فى مواعيدها ولا تأجيل للتيرم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مواعيدها المقررة سلفًا ولا تأجيل لعقد وتنظيم الامتحانات على مستوى الجامعات.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك متابعة يومية فى كل الجامعات ولم يتبق إلا أيام قبل إجازة منتصف العام.

وتابع وزير التعليم العالى، أنه لا تأجيل للفصل الدراسى الثانى الذى سيبدأ بعد منتصف شهر فبراير.

فى سياق متصل أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الإعلام بجامعة القاهرة إنه حرصا على سلامة طلاب الكلية قررت الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية استكمال امتحانات الفصل الدراسى الأول أون لاين نظرا لارتفاع معدلات الإضافة بفيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن الكلية أنه اعتبار من يوم السبت 22 يناير الجارى سيتم استكمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بنظام الاون لاين بسبب زيادة عدد الالتماسات المقدمة من الطلاب والمرافق بها تقارير طبية.