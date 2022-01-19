شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تعلن استكمال امتحانات التيرم الأول أون لاين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الإعلام فى جامعة القاهرة إنه حرصا على سلامة طلاب الكلية، قررت الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية استكمال امتحانات الفصل الدراسى الأول أون لاين، نظرا لارتفاع معدلات الإضافة بفيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن الكلية أنه اعتبار من يوم السبت 22 يناير الجارى، سيتم استكمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بنظام الـ أون لاين بسبب زيادة عدد الالتماسات المقدمة من الطلاب والمرافق بها تقارير طبية.



