شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قفزات بالأجور فى 3 سنوات.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "3 قفزات بالأجور فى 3 سنوات.. الجمهورية الجديدة دولة العدل والتنمية.. قرارات الرئيس السيسى بزيادة الأجور ومنح علاوات ومزايا تعيد هندسة خريطة الدخل والإنفاق وترفع معيشة ملايين الأسر وتؤكد عبور التقلبات العالمية وثقة الدولة فى نفسها وامتلاكها رؤية شاملة للنمو والاستدامة.

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