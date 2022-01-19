شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة البطل صلاح الموجي منقذ كنيسة مارمينا بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي البطل صلاح الموجي، الذي انقض على الإرهابي في الحادث المعروف بحادث كنيسة مارمينا العجايبي بحلوان، والذي كرمته وزارة الداخلية من قبل، لقيامه بعمل بطولي وإنقاذه للمكان من وقوع كارثة محققة.

كانت وزارة الداخلية كرمت المواطن يونس مصطفى الموجي الشهير بـ «صلاح الموجى» لمساهمته في القبض على الإرهابي الذي هاجم كنيسة مارى مينا بحلوان عام 2017، تقديراً لموقفه المشرف والشجاع الذي ساهم وعضد من جهود رجال الشرطة في إلقاء القبض على الإرهابي الذي حاول الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان.

واعتبرت وزارة الداخلية «الموجي» مثالاً وقدوةً للمواطن المسئول والمشارك في التصدي للعناصر التي تسعى إلى زعزعة أمن الوطن، مؤكدة أن ما قام به بمشاركة جموع المواطنين، يؤكد مدى تلاحم الشعب مع رجال الشرطة ووعيهم بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات ويظهر مدى حرص المواطنين على استقرار وطنهم.