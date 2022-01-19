شكرا لقرائتكم خبر عن "تاون جاس" لسكان كفر طهرمس: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس أنه سوف يتم أعمال التدعيم بالشبكة شارع المساكن مع شارع كفر طهرمس اليوم، الأربعاء، الموافق 19 يناير 2022 بدءاً من الساعة السادسة مساء.

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الإنزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التي قد تنتج وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة السادة العملاء.

وفى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.