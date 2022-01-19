شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بتعزيز برامج التوعية بإجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الموقف التنفيذي للمحور الصحي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكذا سير العمل بالمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، إلى جانب جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





وزير التموين يعلن موعد الأوكازيون الشتوي 2022 اعتبارا من 7 فبراير لمدة شهر

قرر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية بدء موسم التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام ‏‏2022 اعتبارا من يوم 7 فبراير المقبل ولمدة شهر على أن يكون ‏لكل محل أسبوعين مع ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار علي ضرورة إعلان ‏الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به ‏بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على ‏التصفية.‏

ووجه الدكتور على المصيلحى - ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بتسهيل الإجراءات ‏لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون وشدد على ضرورة متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إن ‏الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول ‏المواطن على السلع بتخفيضات قد تصل إلى 50% كما حدث العام الماضي، وأن الأوكازيون إذا كان فرصة سانحة للمواطن فهو فرصة ‏سانحة للتاجر أيضا الذي يستخدم الأوكازيون لإحداث رواج في تجارته، مؤكدا أن كل عام يدخل في الأوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي ما يزيد ‏عن 3500 محل، كما أن الأوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط بل ‏يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية و الشنط) ‏وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا.





رئيس الوزراء: لا دخول للمنشآت الحكومية لغير الملقحين.. ووفرنا جميع أنواع اللقاحات

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائى على المستويين المحلى والعالمى، إلى جانب الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة للفيروس.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أنه لا دخول للمنشآت الحكومية لغير الملقحين، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ هذه القرارات، مشيرا إلى أن الدولة وفرت جميع أنواع اللقاحات، وهناك ملايين الجرعات تملكها الدولة حاليا.

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان فى مستهل التقرير إلى الموقف الوبائي لفيروس كورونا على المستوى المحلى، موضحاً نسب ومعدلات التغير فى الإصابات بالفيروس، والتى سجلت ارتفاعا ملحوظا مؤخراً على مستوى محافظات الجمهورية، متناولاً الموقف الحالى لحركة الإشغال لمستشفيات الفرز والعزل المخصصة لتقديم الخدمات للحالات المصابة بالفيروس، من خلال العزل الصحى أو العلاجى لها.

وخلال التقرير تناول الدكتور خالد عبد الغفار، نسبة العينات الإيجابية لفيروس كورونا التى تم عمل تسلسل جينى لها من المواقع المختارة والترصد الروتينى فى الفترة من نوفمبر 2021 وحتى 15 يناير الجارى، والتى أظهرت زيادة نسبة انتشار متحور "أوميكرون"، مشيراً كذلك إلى الحالات المسجلة للمتحور "أوميكرون" على قاعدة البيانات العالمية "GISAID"، ونسب تواجدها فى كل دولة مقارنة بالمتحورات الأخرى.





مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لإدارة ملف المعديات والعائمات النيلية

استعرض مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترحا من وزارة النقل، بشأن تنظيم عملية ترخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل ومراسيها بجميع أنواعها.

وخلال استعراض المقترح، قرر مجلس الوزراء، أن يتم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل النهري، وتضم في عضويتها مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بحيث تتولى هذه اللجنة تنظيم عملية منح التراخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل خلال فترة انتقالية، لحين الانتهاء من إصدار القانون الخاص بهذه المنظومة، الذي بموجبه ستكون الهيئة العامة للنقل النهري هي المسئول الأول والأخير عن إصدار التراخيص والمتابعة لجميع المعديات والعائمات وغيرها على نهر النيل؛ حتى يتسنى المحاسبة عن أية مخالفة أو إهمال في هذا الشأن.

وخلال استعراض مجلس الوزراء لمقترح وزارة النقل، تمت مناقشة الوضع الحالي في إصدار التراخيص لمختلف الوحدات النهرية؛ حيث تم التنويه إلى أن تراخيص الوحدة النهرية الآلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهري، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 والجاري حالياً تعديله بمشروع قانون جديد ليتماشى مع الإجراءات الحالية لتفعيل دور هيئة النقل النهرى، بينما يتم ترخيص الوحدة النهرية غير الآلية والذهبيات والوحدات الثابتة من جانب إدارات الملاحة النهرية بالمحافظات، في حين يتم إصدار تراخــيص المراسى والموانئ النهرية من وزارة المــوارد المائية والرى طـــبقاً لقانون الرى القديم والجديد رقم 147 لسنة 2021.

ويقضي مقترح وزارة النقل، في هذا الصدد، بأن يتم إسناد مهام إصدار تراخيص الوحدات النهرية الآلية وغير الآلية بجميع أنواعها، وجميع خطوط الالتزام والمراسى بأنواعها إلى الهيئة العامة للنقل النهرى، بحيث تتولى عملية الإشراف الكامل على هذه المنظومة.





انخفاض الحرارة غدا وعودة الشبورة على الطرق والصغرى فى سانت كاترين صفر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الخميس، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة، وسانت كاترين العظمى 6 درجات والصغرى صفر.





الحكومة: اعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر من المشروعات القومية

وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ سواء الفنية، أو الإدارية، أو الخدمية اللازمة للتشغيل، أو الاستثمار (سكنية – إدارية - تجارية) من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن مساحة 32.31 فدان، تعادل 135748 م2 ناحية مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها؛ لصالح استكمال تطوير مدينة الأمل ( منطقة عزبة الهجانة سابقا).

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استنزال بعض مساحات الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، والمخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتخصيصها لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومحافظات أسيوط، والمنيا، وبني سويف؛ لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وكذا الموافقة على تخصيص عدة قطع من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمحافظتي أسيوط والمنيا لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لاستخدامها في تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح، والطاقة الشمسية، والخلايا الفوتوفلطية، سواء بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.





تسليم دفعة جديدة من متعافى الإدمان قروضا بـ5.5 مليون جنيه لإنشاء مشروعات

سلم عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لإنشاء مشروعات صغيرة لهم ضمن مبادرة الصندوق "بداية جديدة" لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في إطار دعم ومساعدة المتعافين على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، والإنفاق على أسرهم بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ليصل إجمالي القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي ما يقرب من 5 ملايين و500 ألف جنيه، حتى الآن، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

كما نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي دورة للتدريب المهني لمتعافي الخط الساخن "16023 "على صيانة أجهزة التبريد والتكييف بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية، وتسليمهم شهادات تفيد باجتياز الدورة واعتمادها من نقابة المهندسين ، بجانب أيضا تدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق على حرف مهنية مثل أعمال النجارة والموبيليا ضمن برنامج العلاج بالعمل .





موقع سفر عالمى: الغردقة من أكثر 10 وجهات شعبية والقاهرة بين الأفضل 2022

اختار موقع السفر العالمى Tripadvisor الغردقة فى مصر لتكون ضمن قائمة أكثر 10 وجهات عالمية شعبية لعام 2022، بينما اختار القاهرة لتحتل المركز الثانى فى قائمة المدن الأكثر تفضيلا وشهدت تقييمات إيجابية.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إنه في حين أن دبي الحديثة للغاية تصدرت قائمة الوجهات الأكثر شعبية وجاءت فى المركز الأول، إلا أنها ليست الجهة الوحيدة الأكثر شعبية في الشرق الأوسط. وتتراوح قائمة هذا العام من مدن أوروبية إلى مقاصد استوائية وصحراوية.

وأشهر 10 وجهات في العالم والأماكن الأكثر تقييما وتفضيلا هذا العام هى دبي، الإمارات العربية المتحدة فى المركز الأول، ثم لندن، المملكة المتحدة فى المركز الثانى، تليها كانكون، المكسيك فى المركز الثالث ثم بالي، إندونيسيا فى المركز الرابع، بعدها جزيرة كريت، اليونان فى المركز الخامس.