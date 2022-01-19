10 مصابين في انقلاب ميكروباص بصحراوي حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

أصيب 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي قبل بوابة حلوان، مساء الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات مرور القاهرة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابه حلوان بـ3 كيلو متر اتجاه القاهرة.

هرعت على الفور سيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، جرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، ورفع حطام الحادث من نهر الطريق لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.