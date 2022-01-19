"جثة مُعلقة بغرفة النوم".. تفاصيل انتحار موظفة داخل شقتها بـ 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

عثر رجال مباحث القاهرة على جثة موظفة معلقة بالسقف داخل شقتها بمنطفة 15 مايو.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة داخل غرفة نومها بشقتها بدائرة القسم، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على الملابسات كاملة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وعثر رجال الشرطة على جثة سيدة، موظفة بأحد مستشفيات الأمراض العقلية، مشنوقة بحبل داخل شقتها، وبينت التحريات أنها في نهاية الثلاثينيات من العمر وترتدي ملابسها كاملة.. وتبين عدم وجود ظاهرية تدل على وجود أي شبهة جنائية.

وكشفت التحريات أن المتوفية كانت تمر في الآونة الأخيرة بحالة نفسية سيئة بسبب الوحدة ودخولها في حالة اكتئاب.. ورجحت التحريات الأولية إقدامها على الانتحار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.