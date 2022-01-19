"مهشمة الرأس".. العثور جثة شاب داخل مشتل بمنطقة مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة شاب داخل مشتل بمنطقة مصر القديمة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة شاب في مصر القديمة وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.. وعُثر على جثة شاب على الأرض داخل مشتل ويوجد تهشم في الرأس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها للوقوف على ملابسات الحادث.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.