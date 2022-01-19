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كورونا.. أول تعليق لوزير التعليم على توجيهات الرئيس بتقليل الكثافات بالمدارس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقليل الكثافات البشرية بالمدارس والجامعات والمصالح الحكومية، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس .

وقال شوقي في تصريحات له عبر أحد جروبات أولياء الأمور، الأربعاء، إن الأمر يعود على جائحة كورونا ولا يعود على بناء مدارس جديدة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تتبع الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات وفقا لتعليمات الرئيس.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، باتخاذ ما يلزم لتقليل الكثافات بالجامعات والمدارس والمصالح الحكومية والخدمية والأماكن العامة، ضمن إجراءات الدولة لمواجهة جائحة كورونا

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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