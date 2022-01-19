شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن موعد الأوكازيون الشتوي 2022 اعتبارا من 7 فبراير لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية بدء موسم التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام ‏‏2022 اعتبارا من يوم 7 فبراير المقبل ولمدة شهر على أن يكون ‏لكل محل أسبوعين مع ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار علي ضرورة إعلان ‏الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به ‏بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على ‏التصفية.‏

ووجه الدكتور على المصيلحى - ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بتسهيل الإجراءات ‏لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون وشدد على ضرورة متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إن ‏الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول ‏المواطن على السلع بتخفيضات قد تصل إلى 50% كما حدث العام الماضي، وأن الأوكازيون إذا كان فرصة سانحة للمواطن فهو فرصة ‏سانحة للتاجر أيضا الذي يستخدم الأوكازيون لإحداث رواج في تجارته، مؤكدا أن كل عام يدخل في الأوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي ما يزيد ‏عن 3500 محل، كما أن الأوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط بل ‏يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية و الشنط) ‏وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا.