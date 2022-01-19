شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من شباب مصر الدارسين بالخارج يزور مقر قيادة قوات الصاعقة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظّمت القوات المسلحة زيارة لوفد من شباب مصر الدارسين بالخارج لمقر قيادة قوات الصاعقة المصرية ، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك فى إطار تعرف شباب المصريين بالخارج على قدرات القوات المسلحة القتالية و تنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

بدأت الزيارة بالوقوف دقيقة حداداً على شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وأجسادهم لرفعة شأن الوطن، تلاها كلمة لقائد قوات الصاعقة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للوفد ولأسر الشهداء والمصابين من مقاتلى الصاعقة البواسل الذين شاركوا أبطال الصاعقة فى ذلك اليوم ، مؤكداً أن القوات المسلحة تفخر دوماً بالشباب المصرى الواعد، مشيراً إلى أن حب الوطن عقيدة راسخة تجمع بين أبناء مصر مهما تباعدت بيننا المسافات.

كما شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً تناول نشأة وتطور قوات الصاعقة واستعراض تضحيات أبطال الصاعقة على مر التاريخ، أعقبه متابعة عدد من الأنشطة التدريبية التى ينفذها أبطال الصاعقة بشكل يومى , كما نفذت عناصر قوات الصاعقة عدد من الرمايات الإحترافية بأوضاع الرمى المختلفة ، وتفقد الوفد معرضاً للأسلحة والمعدات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة , تلاها تفقد ميادين التدريب التخصصية المختلفة المجهزة بأحدث منظومات وسائل التدريب الحديثة.

ومن جانبها أعربت وزيرة الهجرة عن شكرها إلى القوات المسلحة على نشر الوعى الفكرى والثقافى والعسكرى بين شباب مصر الدارسين بالخارج , وأكدت أن الزيارة تهدف إلى تقارب الشباب المصرى بالخارج تجاه قواتهم المسلحة وإطلاعهم على الدور البطولى الذى تقوم به , كما وجهت التحية لأسر الشهداء الحاضرين لما قدمه أبنائهم من تضحيات لحماية الوطن وصون مقدراته.

كما أعرب الشباب عن فخرهم و إعتزازهم بالدور الذى يقوم به رجال قوات الصاعقة وما يبذلونه من تضحيات لتنفيذ كافة المهام التى يكلفون بها.