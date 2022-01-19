شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم دفعة جديدة من متعافى الإدمان قروضا بـ5.5 مليون جنيه لإنشاء مشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لإنشاء مشروعات صغيرة لهم ضمن مبادرة الصندوق "بداية جديدة" لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في إطار دعم ومساعدة المتعافين على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، والإنفاق على أسرهم بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ليصل إجمالي القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي ما يقرب من 5 ملايين و500 ألف جنيه، حتى الآن، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

كما نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي دورة للتدريب المهني لمتعافي الخط الساخن "16023 "على صيانة أجهزة التبريد والتكييف بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية، وتسليمهم شهادات تفيد باجتياز الدورة واعتمادها من نقابة المهندسين ، بجانب أيضا تدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق على حرف مهنية مثل أعمال النجارة والموبيليا ضمن برنامج العلاج بالعمل .

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل، وذلك تحت إشراف اخصائيين بصندوق مكافحة الادمان وبنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الجهة المختصة ،لافتا الى انه تم تدريب أكثر من 6 آلاف متعافي من الإدمان على حرف مهنية حتى الآن .







